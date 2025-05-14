В Совете Улемов ДСМР высказались по вопросу работы мусульман в сфере обслуживания

Духовное собрание мусульман России (ДСМР) отреагировало на заявление муфтия Московской области Дениса хазрата Мухутдинова, касающееся отказа курьеров доставлять продукты, запрещённые исламскими нормами («харам») .
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