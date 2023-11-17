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Военное обозрение

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«Дальность полета возрастет в три раза»: французская компания представила управляемую бомбу Hammer 1000

«Дальность полета возрастет в три раза»: французская компания представила управляемую бомбу Hammer 1000

На проходящем в Дубае авиасалоне французская компания Safran Electronics Defense представила новейшую улучшенную версию управляемой бомбы Hammer 1000.

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