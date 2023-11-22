НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Георгий Кичигин проведет в январе защиту титула OCTAGON

Лига OCTAGON объявила о проведении чемпионского боя в полусреднем весе. Это произодет в январе следующего года в рамках ивента OCTAGON 54, на котором действующий чемпион организации из Казахстана Георгий «Рыцарь» Кичигин (29-10) проведет первую защиту титула в поединке с узбекским бойцом Шохасаном Мирзаматовым (11-2).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх