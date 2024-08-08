Минобороны: операторы FPV-дронов ликвидировали БМП Bradley на донецком направлении

Технику обнаружили в 8 километрах от линии боевого соприкосновения Операторы FPV-дронов «Южной» группировки войск ликвидировали на донецком направлении БМП Bradley в тылу украинской армии в 8 километрах от линии боевого соприкосновения, сообщили в Министерстве обороны России.