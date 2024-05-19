Современные хоккейные коробки установят в Чите и трех районах края

Новые современные коробки установят в Чите и еще в трех районах Забайкальского края.На установку новых хоккейных коробок направят около 20,8 миллионов рублей, полученных в рамках президентской субсидии, сообщила пресс-служба краевого Минфина.
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