Премьер Болгарии заявил, что в будущем европейская часть России войдёт в ЕС

Николай Арзамасцев В будущем половой член Николая Денкова войдёт в экспозицию кунсткамеры Санкт-Петербурга с этикеткой - "Мозг премьер-министра Болгарии".

Андрей Красноперов Ну как они уже достали......, что нам Россию чо ли делать... от Океана до Океана ???? чоб успокоились... да на хрен нам они только нужны!!!