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Премьер Болгарии заявил, что в будущем европейская часть России войдёт в ЕС

Премьер Болгарии заявил, что в будущем европейская часть России войдёт в ЕС

Высказывания некоторых европейских политиков, особенно в отношении России, зачастую вызывают сомнения в их умственной адекватности и способности реально оценивать геополитическую ситуацию в мире.

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Комментарии
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Николай Арзамасцев
В будущем половой член  Николая Денкова войдёт в экспозицию кунсткамеры Санкт-Петербурга с этикеткой - &quot;Мозг премьер-министра Болгарии&quot;.
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12 час.
Андрей Красноперов
Ну как они  уже достали......,  что нам  Россию чо ли делать... от Океана до Океана ???? чоб успокоились... да на хрен нам они только нужны!!!
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9 час.
Валерий Ворожищев
Вот к чему ведёт частая смена руководства Болгарии. Своего ничего нет, вот и болтают всякую ересь. Вы бы только посмотрели, как живут болгары в глубинке с их комфортным климатом? Хлеб и вода.
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1 час.

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