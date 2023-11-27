Высказывания некоторых европейских политиков, особенно в отношении России, зачастую вызывают сомнения в их умственной адекватности и способности реально оценивать геополитическую ситуацию в мире.
Премьер Болгарии заявил, что в будущем европейская часть России войдёт в ЕС
Комментарии
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Николай Арзамасцев
В будущем половой член Николая Денкова войдёт в экспозицию кунсткамеры Санкт-Петербурга с этикеткой - "Мозг премьер-министра Болгарии".
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12 час.
Андрей Красноперов
Ну как они уже достали......, что нам Россию чо ли делать... от Океана до Океана ???? чоб успокоились... да на хрен нам они только нужны!!!
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9 час.
Валерий Ворожищев
Вот к чему ведёт частая смена руководства Болгарии. Своего ничего нет, вот и болтают всякую ересь. Вы бы только посмотрели, как живут болгары в глубинке с их комфортным климатом? Хлеб и вода.
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1 час.
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