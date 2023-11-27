Роман Костомаров: путь к выздоровлению

Роман Костомаров — известный российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион в танцах на льду. В январе 2023 года он был госпитализирован с тяжелой пневмонией, которая привела к ампутации обеих стоп и кистей рук.
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