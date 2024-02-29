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Культура отмены концертов

Культура отмены концертов

КВАДРАТУРА  КРУГА Имеет ли право артист, который осуждает Россию, выступать с концертами в её городах? Да, имеет.

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Комментарии
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Виктор Онегин
Ну автору респект.Но у меня по поводу &quot;народ имеет право&quot;,создать не только по певцам и артистам рейтинг,но и по телепередачам,да и по политикам можно так сказать всеобщий российский рейтинг чтоб каждый мог проголосовать за и против вместо воздержался не то не сё. А пуст знают кто на сколько тянет. Этот рейтинг не должен влиять не на кого не на чего,но просто что бы все знали. и творцы и получатели &quot;благ&quot;
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20 час.
Лидия Курзаева
&quot;Ты против того, что делает Россия? Имеешь право. Но тогда извини, свои замечательные песни пой где-нибудь в другом месте. На кухне. В лесу. На пляже.&quot; +100500      Всё верно. Запретить концерты и гастроли по нашей стране всем , кто осуждает СВО,  нашего президента и  не уважает свой народ.   А  всех предателей, уехавших за границу, лишить гражданства, наложить арест на имущество и счета в комбанках, «нажитых непосильным трудом». &quot; Вытрясти из них все деньги, всё золото, вплоть до часов! И коронок на зубах&quot; (из фильма &quot;Сердца трёх)
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17 час.
Константин Беляев
Как понять: &quot;город запретил&quot;? Не город, а городские властные структуры наверно запрещают. Город, это нечто большее. Все его жители. Но остальные жители городов, кроме властных структур,  не имеют права запрещать концерты. Они могут только не покупать билеты на эти концерты. Если жители города готовы покупать билеты и приходить на концерт, значит они точно не против этого концерта. Если же билеты никто не покупает, то концерт и так не состоится. Всё же просто. А иначе автор лукавит, когда пишет: &quot;город запретил&quot;. Самих жителей городов особо то никто и не спрашивает.
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14 час.

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