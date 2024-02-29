Культура отмены концертов

Виктор Онегин Ну автору респект.Но у меня по поводу "народ имеет право",создать не только по певцам и артистам рейтинг,но и по телепередачам,да и по политикам можно так сказать всеобщий российский рейтинг чтоб каждый мог проголосовать за и против вместо воздержался не то не сё. А пуст знают кто на сколько тянет. Этот рейтинг не должен влиять не на кого не на чего,но просто что бы все знали. и творцы и получатели "благ"

Лидия Курзаева "Ты против того, что делает Россия? Имеешь право. Но тогда извини, свои замечательные песни пой где-нибудь в другом месте. На кухне. В лесу. На пляже." +100500 Всё верно. Запретить концерты и гастроли по нашей стране всем , кто осуждает СВО, нашего президента и не уважает свой народ. А всех предателей, уехавших за границу, лишить гражданства, наложить арест на имущество и счета в комбанках, «нажитых непосильным трудом». " Вытрясти из них все деньги, всё золото, вплоть до часов! И коронок на зубах" (из фильма "Сердца трёх)