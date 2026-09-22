"Зима Судного дня" близко. Эксперт раскрыл, что помешает Украине победить

Как изменится положение дел на Украине уже этой зимой? Эксперт раскрыл, ждать ли "зимы Судного дня".Завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г.
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