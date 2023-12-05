Это не Кипр: стало известно, где теперь будет жить Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева до сих пор остается одной из самых обсуждаемых персон в российском шоу-бизнесе. Особенно сильно публику интересует тот факт, что примадонна до сих пор не определилась с местом жительства.
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