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Сенатор Цеков назвал расширение НАТО подлым нарушением договоренностей

Сенатор Цеков назвал расширение НАТО подлым нарушением договоренностей

Global Look Press/Karolis Kavolelis via www.imago-/www.imago-images.de Пытаясь расшириться в сторону границ России, НАТО подло нарушает достигнутые более 30 лет назад договоренности, заявил сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации РФ Сергей Цеков.

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