Выпускной бал в детском саду - особое событие: настолько же радостное, насколько и грустное. Грустно отпускать воспитателям своих любимых воспитанников, грустно родителям прощаться с добрыми и заботливыми воспитателями, ну а детишки также с грустью расстаются со своими вторыми мамами.