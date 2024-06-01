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Выпускной бал в детском саду.

Выпускной бал в детском саду.

Выпускной бал в детском саду - особое событие: настолько же радостное, насколько и грустное. Грустно отпускать воспитателям своих любимых воспитанников, грустно родителям прощаться с добрыми и заботливыми воспитателями, ну а детишки также с грустью расстаются со своими вторыми мамами.

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