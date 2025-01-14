CNN: Киев отложил планы по возвращению территорий

Киев отказался от планов на возвращение территорий на неопределенный срок, передает CNN.«Любые планы по возвращению территорий, подконтрольных России, отложены на неопределенный срок», – отмечается в материале.
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