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Тащин поздравил «Матч ТВ» с 9-летием: «Работаем, чтобы вы могли бесплатно смотреть лучший спорт. Все проекты были бы невозможны без поддержки «Газпрома», Жарова и Канделаки»

Федеральный канал начал вещание 1 ноября 2015 года. «Уже девять лет мы работаем, чтобы вы могли абсолютно бесплатно смотреть лучший российский и мировой спорт на любом устройстве и из любой точки страны.

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