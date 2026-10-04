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Руководитель направления безопасности OpenAI ушёл из компании

Руководитель направления безопасности OpenAI ушёл из компании

Дэвид Робинсон покинул команду безопасности OpenAI и раскритиковал подход разработчиков ИИ к рискам. Он связал проблемы с корпоративной культурой и чрезмерным оптимизмом компаний.

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