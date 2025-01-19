Вредоносная политика уходящей администрации Джо Байдена будет проявляться ещё очень долго, поэтому полная нормализация российско-американских отношений затянется на десятилетия, хотя в сложившихся реалиях она в принципе невозможна, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведевscrf.
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