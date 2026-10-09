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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вегас» впервые в истории (без учета пандемии) не смог продать все билеты на домашний матч. Игру с «Торонто» посетили 15 977 зрителей

«Вегас» впервые в истории не смог продать все билеты на домашний матч. Сегодня клуб одержал победу над « Торонто » (4:3 Б).

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