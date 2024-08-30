Воронин: «Атака на Церковь — это атака на государственность»

Бывший президент и лидер Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) Владимир Воронин выступил с критикой в адрес депутата партии PAS Василе Шоймару, который допустил, что Митрополия Молдовы может быть запрещена в стране.
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