Ричард Гир, уехавший с женой и детьми из Голливуда, рассказал о своей новой жизни в Испании

Жена актера призналась, как она счастлива сейчас. Ричард Гир счастлив в Испании со своей женой LEGION-MEDIAО том, что Ричард Гир решил покинуть Голливуд и перебраться с женой и детьми в Испанию, он упомянул в первый раз еще весной прошлого года.