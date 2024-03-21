Легенда ЦСКА Тараканов объяснил поражение "Енисею" проблемами в защите

Олимпийский чемпион по баскетболу 1988 года Сергей Тараканов в интервью Legalbet заявил, что столичный ЦСКА уступил красноярскому "Енисею" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ из-за ошибок в защите.
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