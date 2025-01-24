Речан провел дискуссии с европейскими лидерами в Давосе

Премьер-министр Дорин Речан и европейские лидеры обсудили в ходе встреч в Давосе прогресс, достигнутый Республикой Молдова на пути к европейской интеграции, текущую ситуацию в регионе, а также способы, с помощью которых Европейский союз может оказать поддержку в преодолении вызовов в энергетическом секторе.
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