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Новый скандал связанный с вечеринкой Ивлеевой. Ксения Собчак опять наговорила лишнего, но вновь осталась безнаказанной

Новый скандал связанный с вечеринкой Ивлеевой. Ксения Собчак опять наговорила лишнего, но вновь осталась безнаказанной

Интересная жизнь с Vera Star Как-то очень интересно получается. Пока всех участников "голой" вечеринки чихвостят в и в хвост и в гриву, одна из самых ярких участниц этого похабного мероприятия - Ксения Собчак, продолжает оставаться в сторонке.

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Комментарии
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Виктор Бурдыкин
Собчак вместе с мамой пора в тюрьму сажать за их высказывания про народ и военных России
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14 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Из за своего языка, она ещё больше страдает. Представте, что каждый 3 человек у нас в стране, плюёт ей в спину и шлёт проклятия по её душу. И в жизни всё у неё через жопу. Но она это не показывает .
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14 час.
М
Мария
Мне кажется, что не каждый 3-й, а каждый 1-й!
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13 час.

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