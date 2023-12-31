Новый скандал связанный с вечеринкой Ивлеевой. Ксения Собчак опять наговорила лишнего, но вновь осталась безнаказанной

НЭ

Наталья Эрнст

Из за своего языка, она ещё больше страдает. Представте, что каждый 3 человек у нас в стране, плюёт ей в спину и шлёт проклятия по её душу. И в жизни всё у неё через жопу. Но она это не показывает .