Центры амбулаторной онкологической помощи откроют в Иркутске, Братске и Ангарске

Центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) откроют в этом году в Иркутске, Братске и Ангарске. Об этом стало известно на совещании по вопросам реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».