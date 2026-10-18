Осень 2026 года выдалась богатой на события, что уж говорить.Главный «дойный коров» канадской экономики, локомотив североамериканского ТЭК и обладатель четвертых по величине запасов нефти в мире, канадская провинция Альберта, официально вышла на исторический референдум.