Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками АО «Специализированный застройщик Нижегородской области „Дирекция по строительству“ подвели промежуточные итоги внедрения инструментов бережливого производства в компании в рамках федерального проекта „Производительность труда“ национального проекта „Эффективная и конкурентная экономика“.
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