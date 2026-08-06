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Премьер Великобритании Бернем считает, что Англия способна выиграть крупный турнир: «Мы близки к цели и скоро ее достигнем. Кейн заслуживает трофей, это лучший нападающий со времен Ширера»

Премьер-министр Великобритании и болельщик « Эвертона » Энди Бернем считает, что сборная Англии способна выиграть крупный турнир.

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