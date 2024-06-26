Эти действия могут спасти вам жизнь: инструкция по поведению при появлении в небе беспилотника Евгения КомароваВ условиях все возрастающего использования беспилотных летательных аппаратов с высокотехнологичными камерами и инфракрасным видением жители могут столкнуться с необходимостью защищать свою жизнь и безопасность.