Эти действия могут спасти вам жизнь: инструкция по поведению при появлении в небе беспилотника Евгения КомароваВ условиях все возрастающего использования беспилотных летательных аппаратов с высокотехнологичными камерами и инфракрасным видением жители могут столкнуться с необходимостью защищать свою жизнь и безопасность.
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