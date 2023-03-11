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Звезда «Уэнсдэй» Дженна Ортега может сыграть одну из главных ролей в фильме «Битлджус-2»

Звезда «Уэнсдэй» Дженна Ортега может сыграть одну из главных ролей в фильме «Битлджус-2»

Звезда сериала «Уэнсдэй» Дженна Ортега может вновь поработать с режиссером Тимом Бертоном. Актриса присматривается к одной из главных ролей в фильме «Битлджус-2».

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