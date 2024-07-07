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Аршавин поддерживает идею перехода Миранчука в "Зенит"

Аршавин поддерживает идею перехода Миранчука в "Зенит"

Футбольный эксперт считает, что "Зенит" мог бы подписать контракт с Антоном Миранчуком. Андрей Аршавин, бывший игрок питерского клуба и сборной России, признал, что полузащитник обладает высокими игровыми качествами, которые могли бы быть полезны команде.

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