Аршавин поддерживает идею перехода Миранчука в "Зенит"

Футбольный эксперт считает, что "Зенит" мог бы подписать контракт с Антоном Миранчуком. Андрей Аршавин, бывший игрок питерского клуба и сборной России, признал, что полузащитник обладает высокими игровыми качествами, которые могли бы быть полезны команде.