Омбудсмен взяла на контроль ситуацию с мигрантами, против которых ополчились россияне

Омбудсмен Московской области Екатерина Семенова взяла на контроль ситуацию в деревне Бужаниново под Сергиевым Посадом, жители которой требуют выдворения мигрантов, подозреваемых в изнасиловании и убийстве пенсионерки, сообщает РИА «Новости».