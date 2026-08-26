Ефимов: завершился монтаж металлоконструкций пешеходной галереи в Печатниках

На юго-востоке Москвы завершился монтаж металлоконструкций пешеходной галереи между станциями метро и МЦД-2 «Печатники», об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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