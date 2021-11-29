Яков Кедми: Нужно лишь подождать – Украина развалится без чужой помощи

Украинская экономика движется к катастрофе, и России не нужно поддерживать промышленность страны искусственным путем и поставлять туда уголь и другие товары.
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