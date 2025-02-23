Эрдоган заявил Макрону о готовности Турции организовать переговоры по Украине

Global Look PressTurkish Presidency/Keystone Press Agency Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил французскому лидеру Эммануэлю Макрону о готовности организовать переговоры по урегулированию украинского конфликта.
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