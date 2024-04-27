Салютов не будет: власти отказались от запуска фейерверков на Южном Урале в майские праздники

Южноуральцы не увидят праздничных салютов 1 Мая и в День Победы. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, принято решение отказаться от проведения салютов во время празднования Дня весны и труда (1 мая) и Дня Победы (9 мая) на территории региона.