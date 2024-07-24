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Царьград

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Губернатор Гладков: дрон врезался в дом в белгородском селе Новопетровка

Губернатор Гладков: дрон врезался в дом в белгородском селе Новопетровка

Несколько населенных пунктов Белгородской области были атакованы ВСУ при помощи дронов.Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил подробности происшествий.

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