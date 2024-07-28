Сокрушительные потери ВСУ, горящая техника: успехи ВС РФ к утру 27 июля

ВСУ потеряли до 740 военнослужащих в зоне ответственности Южной группировки войск, пять танков и другую военную технику, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Юг» полковник Вадим Астафьев.
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