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Джейсон Тейтум: «Критикуют не только меня. Это часть роли лидера. Для меня главное – радость от игры»

«Я живу прекрасной жизнью, не буду врать. Зарабатываю много денег, забочусь о семье, мне довелось испытать многое.

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