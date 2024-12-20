Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА боевиков ВСУ в зоне СВО

Скриншот видео Военные артрасчета 152-мм самоходной пушки "Гиацинт-С" группировки войск "Восток" серией выстрелов уничтожили опорный пункт управления БПЛА военнослужащих ВСУ и украинских националистов на одном из направлений в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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