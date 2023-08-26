Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Гальченюк получит около 160 млн рублей по 2-летнему контракту со СКА (Metaratings)

Основную часть этой суммы 29-летний американец заработает в сезоне-2024/25, как сообщает Metaratings.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх