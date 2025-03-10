Существует ли дресс-код для православных и допустимы ли замечания в храме?На этот вопрос Вести Крым ответил секретарь Крымской митрополии, настоятель Петропавловского собора в Симферополе Александр Якушечкин.
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