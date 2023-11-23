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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стив Керр об арене «Санз»: «Всю игру гремит клубная музыка. Мы словно на пляже в Майами. Что за бред?»

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр после выездного поражения от «Финикса» раскритиковал музыкальное сопровождение на арене.

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