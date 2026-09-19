Названы лидеры по явке среди избирательных комиссий Ивановской области

Какие избирательные комиссии показали наибольшую явку?По данным на 20:00 19 сентября, среди избирательных комиссий Ивановской области наибольшую явку показали Ильинская - 68,63% (4 224 избирателя), Комсомольская - 68,35% (9 377), Гаврилово-Посадская - 67,43% (7 856), Пучежская - 66,10% (6 018), Савинская - 64,17% (4 983), Шуйская - 60,97% (8 187) и Лухская - 60,51% (2 714).
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