В омское заксобрание прошли четыре партии. Как между ними распределятся 22 мандата? Ранее мы рассказывали о победителях в одномандатных округах - во всех 22 большинство голосов получили представители «Единой России».
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