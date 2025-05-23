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Лихачев: проект АЭС "Пакш-2" находится под давлением ЕС и США

Лихачев: проект АЭС "Пакш-2" находится под давлением ЕС и США

Global Look Press/via Globallookpress.com/Rosatom Проект строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии, который реализуется при участии "Росатома", находится под огромным давлением Евросоюза (ЕС) и Соединенных Штатов, заявил "Известиям" глава компании Алексей Лихачев.

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