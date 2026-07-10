в одном из магазинов на пр. Павших Коммунаров мошенник не оплатил покупку, так как незаметно забрал обратно деньги и спрятал.
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в одном из магазинов на пр. Павших Коммунаров мошенник не оплатил покупку, так как незаметно забрал обратно деньги и спрятал.
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