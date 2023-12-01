Депутат МГД Бускин: В поддержке семьей участников СВО незначительных вопросов не бывает

Дети участников СВО могут бесплатно ходить в кружки и спортивные секции Депутат Московской городской думы Игорь Бускин отметил, что мелких бытовых вопросов в поддержке семьей участников СВО не бывает, развернутая на уровне города и страны система поддержки позволяет закрыть множество каждодневных забот родителей.