Леонид Слуцкий предложил ограничить срок промежуточной аттестации студентов 25 декабря. Председатель ЛДПР указал, что многие студенты проходят обучение в отдалении от места проживания, а сдавая экзамены и зачеты до 31 декабря, они просто не успевают добраться к своим близким.