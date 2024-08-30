Врио губернатора ХМАО сообщил о готовности к учебному году несмотря на то, что в регионе есть школа, которую отапливают обогревателями

Жители поселка Андра в Октябрьском районе пожаловались врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа на то, что их дети зимой замерзают в школе, а в детском саду латают дыры после того, как Руслан Кухарук отчитался о 100% готовности региона к новому учебному году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Арестованный экс-мэр Нового Уренгоя Воронов попросил суд согласовать ему контракт для отправки на СВО
- Врио губернатора ХМАО Кухарук избавиться от половины заместителей, чтобы обновить команду
- Силовики опубликовали видео задержания чиновников правительства ХМАО по делу о госзакупке автобусов по завышенной стоимости
Свежие комментарии