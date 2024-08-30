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Врио губернатора ХМАО сообщил о готовности к учебному году несмотря на то, что в регионе есть школа, которую отапливают обогревателями

Врио губернатора ХМАО сообщил о готовности к учебному году несмотря на то, что в регионе есть школа, которую отапливают обогревателями

Жители поселка Андра в Октябрьском районе пожаловались врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа на то, что их дети зимой замерзают в школе, а в детском саду латают дыры после того, как Руслан Кухарук отчитался о 100% готовности региона к новому учебному году.

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