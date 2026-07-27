20+ фото и историй о питомцах, путешествия с которыми пропитаны радостью и летним теплом

Собираясь в долгожданный отпуск или поездку на море, мы часто сталкиваемся с проблемой: с кем оставить четвероногого друга? Но герои нашей подборки решили, что любимая собака или верный кот — это лучшие попутчики для любых приключений.
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