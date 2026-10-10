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Царьград

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В Уфе на «Котябре» приюты покажут кошек и собак, ищущих дом

В Уфе на «Котябре» приюты покажут кошек и собак, ищущих дом

В воскресенье, 11 октября, в здании часового завода на Чернышевского, 28 пройдёт благотворительный фестиваль «Котябрь», где приюты, включая «Матроскина», покажут кошек и собак, которым нужен дом.

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